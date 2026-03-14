Anguissa in ombra, Conte: "Lui e altri rientrano dopo mesi, normale fatichino"

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Conte spiega il brutto primo tempo e si sofferma su Anguissa: i rientranti come lui hanno bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Lecce 2-1 e, tra i vari temi, ha commentato il brutto primo tempo analizzando anche il motivo della prestazione in ombra di Frank Zambo Anguissa. Di seguito le sue dichiarazioni. Che spiegazione si dà del Napoli dalle due facce? "Nessuno ragiona che stanno recuperando calciatori fuori da tantissimo tempo. Non potete pensare che appena rientrano dopo tanto tempo si accende subito la lampadina. Devi anche essere bravo a gestirli.

Oggi Frank Anguissa è partito dal primo tempo, ho fatto fare un tempo a De Bruyne e McTominay. È naturale che facciano un po' di fatica, chi rientra dopo mesi è normale che fa fatica. Devo scegliere e prendere decisioni cercando di fare il bene comune, che si chiama Napoli. Ragazzi seri, ma è inevitabile che recuperando alcuni giocatori hai la possibilità di gestirli e avere forze fresche dalla panchina. Saranno un valore assoluto, se ragionano e lavoreranno per avere la condizione migliore".