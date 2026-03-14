Lecce, Veiga a Dazn: "Gran partita, ma abbiamo sbagliato una cosa nel 2T. Su Banda..."
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Danilo Veiga ammette gli errori del Lecce nella ripresa e manda un messaggio di forza a Banda. Sul finale: nove finali da giocare per la salvezza
Danilo Veiga, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. Come sta Lameck Banda? "Stiamo aspettando quello che dice il dottore, ma penso sia stato un colpo. Spero non sia nulla di grave, una parola di forza per lui".
All'intervallo eri stato ambizioso dicendo alla squadra di andare a fare il secondo gol:
"Penso che abbiamo sbagliato un po' come siamo entrati nel secondo tempo: la tensione dovrebbe essere ad alto livello ma non è stato così. Però è stata una grande partita, dove abbiamo fatto grandi cose, speriamo di poter fare più risultati in avanti. Mancano nove gare e sono nove finali per noi".
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