Dazn, Marelli sul presunto rigore per l'Inter: "Episodio soggettivo, il VAR ha fatto bene"

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Luca Marelli, ex arbitro e opinionista per DAZN, è intervenuto per commentare gli episodi arbitrali che sono successo in Inter-Atalanta, cominciando dal rigore non concesso per fallo di Giorgio Scalvini su Davide Frattesi: "Si tratta di soggettività, i calci di rigore sono una cosa seria. Io nel contatto tra Scalvini e Frattesi vedo un contatto da valutare, ma non c'è un vero e proprio calcio del difensore dell'Atalanta. Manganiello non ha visto niente, non sono attesi e non sono visibili in campo, la sala VAR per me ha fatto bene, non è un chiaro ed evidente errore. È interpretabile, le opinioni sono tutte legittime".

Sul gol dell'Atalanta aggiunge: "Non ci sono contatti bassi, l'unico è la mano appoggiata sulla schiena ma non sembra spingere. A mio parere ha fatto bene Manganiello a lasciar correre, la scelta mi sembra la più corretta perché non ci sono contatti bassi".