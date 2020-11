Antognoni su Maradona: "L'unico che è riuscito a mettere insieme tutte le tifoserie"

Giancarlo Antognoni, vicepresidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio di inizio del match di San Siro contro il Milan: "Maradona rimane, anche se ci ha lasciato, il giocatore più forte che abbia mai visto. Questo ricordo me lo porterò dietro per sempre. Era mio amico, in qualche occasione ho scambiato delle parole con lui, siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo. Forse è l'unico che è riuscito a mettere insieme tutte le tifoserie, credo sia questo il suo messaggio dall'alto".