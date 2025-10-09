Apolloni: “Scudetto? Napoli favorito, ma dovrà sudare fino alla fine! Occhio al Milan”

vedi letture

Luigi Apolloni, storico ex giocatore e allenatore tra le altre del Parma, è intervenuto a margine dell'evento "The Great Race - Photo Finish Scudetto" per parlare di questo avvio di stagione in Serie A. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli altri media presenti: "Alcune certezze ci sono, penso al Napoli o alla scoperta della Roma, ma anche al Milan e all'Inter. La Fiorentina è ancora lì, poi c'è il Bologna che sta venendo su. Favorite per lo scudetto? Napoli, Roma e Milan stanno facendo cose importanti, mantenendo alte le aspettative. Gli azzurri secondo me favoriti, ma se la suderanno fino alla fine, anche perché hanno la Champions. Il Milan non ce l'ha, proprio come il Napoli l'anno scorso".

Come vede il Parma?

"Col Lecce è stata una brutta partita, da parte di entrambe le squadre. Mister Cuesta ha ottime idee, la squadra ha fatto vedere un buon gioco, ma sono i risultati che contano. I tifosi del Parma stanno vicino alla squadra nei momenti di difficoltà, però adesso tocca ai giocatori dimostrare".

E la Nazionale?

"L'era Gattuso è iniziata benissimo. Il nuovo ct ha portato verve, determinazione e senso di appartenenza. Le prossime due partite possono dire quanto l'Italia può andare vicina alla Norvegia. Secondo me gli azzurri possono ambire a dar fastidio a Haaland e compagni. Comunque come ci arriviamo, ci arriviamo: l'importante è andare a giocare il Mondiale".