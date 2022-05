Arch. Zavanella smentisce De Magistris: "Nuovo stadio? Progetto c'era, è saltato per politica!"

Gino Zavanella, architetto che ha curato i lavori per l'Allianz Stadium, ha parlato dello stadio Diego Armando Maradona.

Gino Zavanella, architetto che ha curato i lavori per l'Allianz Stadium, ha parlato dello stadio Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho fatto il progetto per lo stadio nuovo, un progetto di fattibilità visibile a tutti. Mancava chiaramente la parte esecutiva, ma era un progetto ben visibile.

Nella commissione a cui ho partecipato devo dire che tutta la commissione era favorevole al progetto. Non ho sentito critiche distruttive nei confronti del progetto. In un primo momento quindi il progetto era stato accolto in maniera favorevole, credo che poi non se ne sia fatto nulla per una questione politica. Non è stato trovato un accordo tra la SSC Napoli e la parte politica".