Arch. Zavanella: "Stadio nuovo e ristrutturazione Maradona, ho due progetti per ADL"

Gino Zavanella, architetto, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Progetto stadio? Lo sto pensando, ho bisogno di parlare con De Laurentiis col quale non ho ancora parlato. Ho delle idee da condividere con lui, quando avrò l’occasione di presentargli il programma comincerò a mettere matita su carta per il progetto. Ho l’incarico, ma ho la necessità di parlare prima col presidente. Ho pensato a delle cose che devo decidere con lui ed una volta che ci saremmo accordati procederemo a disegnare. Ho già incontrato il presidente, stiamo progettando lo stadio del Napoli che credo sia un’opera molto importante.

Ristrutturare il Maradona o si fa lo stadio nuovo? Stiamo lavorando su due ipotesi, ciò non è semplice. Bisogna capire quale di queste due ipotesi può essere perseguita. Stadio nuovo? I tempi di realizzazione sono sempre intorno ai 18 ai 20 mesi. Lo stadio nuovo, una volta fatto il progetto, ha tempi certi. Se il Comune ci dirà che è irrealizzabile costruire uno stadio al Centro Direzionale allora capiremo cosa fare”.