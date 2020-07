As, Calemme: "Il Napoli non regalerà Lozano e per ora non ci sono offerte"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo As: “Diventa difficile e anche stucchevole rimandare l’annuncio di Osimhen. E’ un calciatore del Napoli, ma chi conosce la società azzurra sa bene che gli annunci richiedono un po' di tempo e basti pensare a quello relativo al rinnovo di Mertens. Il Napoli non regalerà Lozano, al momento offerte non sono arrivate, anche se ho letto elogi da Ancelotti. Vedremo se chiederà all’Everton di prenderlo, dopo averlo fortemente voluto a Napoli”.