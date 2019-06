Asprilla elogia James: "Con Ancelotti può tornare a sorridere segnando tanti gol"

L'ex stella colombiana Asprilla ha parlato di James Rodriguez in un'intervista a Tuttomercatoweb: "E' stato capocannoniere in Brasile nel mondiale di cinque anni fa. Ora torna a giocare una nuova competizione in quel Paese. Può fare le fortune del Napoli e rendere felici i tifosi azzurri. E' un grandissimo calciatore, un bravissimo ragazzo e Ancelotti lo conosce bene. Proprio con Carletto può tornare a sorridere, a essere felice e segnare tanti gol".