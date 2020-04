Ass. Borriello: "Grande maturità dei napoletani. Esiste senso di responsabilità"

L'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo all'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese: "Incrociamo le dita, vedo una grande maturità del popolo napoletano che sta rispondendo in maniera responsabile, seguendo le indicazioni, questo è l'unico modo per uscire fuori da questa crisi. Esiste un sistema sanzionatorio molto rigido, in una città complicata e dalle mille facce in alcuni luoghi è difficile tenere sotto osservazione certi comportamenti, ma al di là di questo il napoletano sta rispondendo bene."