Ass. Borriello: "Pista d'atletica? Si sono vinti scudetti con la pista, se si fa la squadra forte..."

Nel corso di Canale 21 è intervenuto l'assessore allo sport del Comune, Ciro Borriello: "E' intervenuto il colleggio dei revisori della corte dei conti che ha espresso dei pareri e delle condizioni sulla convenzione portata in giunta. Bisogna risolvere le vecchie partite economiche prima di firmare la nuova convenzione, poi ci sono una serie di chiarimenti, ma sono cose formali e tecniche, si risolverà in tempi brevi. Noi spiegheremo come si arriva agli 800mila euro l'anno circa più iva che dovrà pagare il Napoli. Pista d'atletica? E' chiaro che per il calcio è una difficoltà oggettiva, ma noi ci abbiamo vinto lo Scudetto con la pista d'atletica. Se si costruisce la squadra forte si può vincere anche con la pista, che poi è stata ristrutturata ed è molto bene. Se poi ADL vuole fare qualcosa, se ne parla.

Tempi firma convenzione? Già in questo mese, le parti dialogano in modo efficace. Ora si va in consiglio comunale, i revisori hanno chiesto pareri, ma come capita per decine di atti. Il Napoli può accedere ad un rateizzo sulla partita economica".