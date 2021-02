Ass. Borriello: "Provvedimento necessario, miglioreremo sempre più lo Stadio Maradona"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. "Era un provvedimento necessario. Si tratta di un finanziamento che abbiamo portato avanti in questi mesi, abbiamo già approvato in giunta la delibera del progetto definitivo oggi e c’è anche la copertura economica e finanziaria quindi si può partire con i lavori di manutenzione della struttura.E’ una cosa importante perché andremo a fare degli ulteriori interventi in settori trascurati negli ultimi 30 anni.

All'interno dello stadio ci attiveremo per manutenzione e interventi per quanto riguarda la sorveglianza e la sicurezza dello stadio che sono degli aspetti molto importanti. Rispetto alla situazione che abbiamo trovato, grazie alle Universiadi e ad alcuni eventi storici, stiamo riuscendo a fare dei lavori importanti che permetteranno di avere uno stadio migliore

Sul Napoli: "Sicuramente non è un anno favorevole per la nostra squadra per una serie di discordanze che ci sono state. Insomma anche gli infortuni avuti sono stati importanti e comunque hanno condizionato l'andamento delle nostre gare. Non metto troppo in discussione Gattuso nonostante anche lui abbia sbagliato alcune scelte”.