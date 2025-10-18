Ass. Cosenza: "Progetto ADL? Almeno tre problemi tecnici, noi avanti sul Maradona"

vedi letture

Nel corso di Salite sulla giostra su Stile Tv è intervenuto l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza facendo il punto anche sui lavori per il Maradona e il progetto ADL di un nuovo stadio: "Concentrarsi sul Maradona per gli Europei? Tutti vogliono Napoli, la capitale del Sud, agli Europei. Noi puntiamo su quello che abbiamo, è chiaro, da molti mesi stiamo lavorando per questo progetto per riqualificare il Maradona. Abbiamo anche sempre detto se l'Uefa ci garantisce che un altro stadio a Napoli ha i requisti... figuriamoci saremmo anche favorevoli, ma qualcuno dovrebbe darci garanzie.

Noi siamo concentrati sull'unica cosa su cui possiamo concentrarci, poi se il nostro geniale presidente, e lo dico con stima e simpatia, costruisce un nuovo stadio a Poggioreale o altrove va benissimo. Il Maradona col Napoli è in perdita, prende meno di 1mln, Comune ha più spese che entrate col Napoli mentre incassa poi 3,2mln (dagli eventi, ndr). A giugno 2026 deve esserci il progetto approvato, questo è l'impegno con l'uefa, poi se nel frattempo De Laurentiis trova un'altra soluzione per gli Europei benissimo, ma noi non abbiamo alternative, esiste il Maradona, il resto sono iniziative.

Stadio al Caramanico stoppato da Manfredi? Comune non ha detto che non va bene. Il parere non è politico, è un fatto tecnico, i dirigenti hanno fatto osservazioni ed alcune decine di pagine di osservazioni a fronte di alcune pagine del presidente di risposta. C'è il diritto di 500 commercianti a stare lì, cosa fanno? Sui parcheggi ci sono diritti di chi porta avanti il palazzetto. I collettori fognari chi li sposta? Quanto costa? Vanno superate certe cose ed il Sindaco non può non dire che ci sono criticità tecniche. La politica porta fatti tecnici, un collettore non si sposta gratis, se si superano... poi la ZES deve rispondere, non noi. Parola alla ZES, noi partiamo col Maradona.

Progetto Maradona? Idea Maracanà, il secondo anello arriverebbe a ridosso del campo, alle distanze Uefa. Tutto quello sotto al primo anello diventerebbe area commerciale, ripristiniamo il terzo anello eliminando le vibrazioni in zona. Durante i lavori non si perderebbero posti aprendo il terzo anello. Bisogna dare meno fastidio però ai cittadini, l'ingresso dei mezzi durante gli eventi non devono dare fastidio e serve un secondo accesso, tra tribune e curve. Il parcheggio ospiti del Napoli pure deve essere altrove, è il primo di quelli sottorranei da ripristinare. Quanti posti sotterranei? Credo sui 200 tranquillamente. A fine giugno il progetto, 5 anni per la realizzazione, si partirà dal terzo anello per 10mila posti ed i biglietti vedo che finiscono sempre velocemente".