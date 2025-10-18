Di Fusco: “Se stasera gioca Milinkovic-Savic, non un buon segnale per Meret”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex portiere di Napoli e Torino, Raffaele Di Fusco: "Se oggi dovesse giocare Milinkovic-Savic non sarebbe un buon segnale per Meret. Qualche segnale c’era già stato anche prima. Fare un acquisto costato più di 20mln di euro è perché piace all’allenatore. Abbiamo visto che Milinkovic ti dà una soluzione diversa: il rilancio lungo, che può essere un’arma tattica.

Tecnicamente Meret non è inferiore a Milinkovic, parliamo di un portiere nazionale che ha vinto due scudetti. Ma ripeto, se dovesse andare in porta stasera Milinkovic, questo sarebbe un segnale chiaro”.