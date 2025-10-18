Ventura: "Il Napoli va sulla luna con De Bruyne. E' un visionario, è il calcio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Napoli e Torino, Giampiero Ventura, ha parlato del match di questa sera: "Sulla carta conviene scrivere con le matite perché le realtà cambiano e dentro una partita a volte entrano dettagli che modificano il pensiero corrente. Certo che il Napoli è più forte ma per me è anche vero che il Torino ha una buona squadra, destinata a concorrere per l’Europa se riuscisse a mettere assieme e subito una serie di risultati".

Sui protagonisti: "Ho visto De Bruyne da ragazzo ed era già com’è adesso: lui è il calcio, un visionario, e l’ha dimostrato - per dirne una - contro lo Sporting Lisbona, con quell’assist per Hojlund che a un altro non sarebbe passato neanche per l’anticamera del cervello e che per De Bruyne è stato naturale e fantastico. Con lui si va sulla luna. E con Hojlund al fianco si arriva prima. Sono curioso di capire cosa sia cambiato in Mc Tominay".