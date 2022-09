Atalanta, Gasperini: "Primato? Lo vivo come la maglia rosa, speriamo di tenerla qualche tappa"

"Con la settimana intera riesci a fare più cose, più allenamenti, situazioni che puoi correggere".

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese: "I gol subiti? Qualche rischio soprattutto nei primissimi minuti c'è stato anche col Monza, è una costante che ancora abbiamo e che dobbiamo migliorare. La Cremonese? Indubbiamente hanno dato un'immagine di squadra organizzata e aggressiva, ha avuto un calendario molto difficile soprattutto in trasferta, ha avuto un po' di sfortuna a Firenze nel subire gol alla fine. A Roma hanno fatto un'ottima gara, ma anche a Milano con l'Inter, mi aspetto una partita difficile, dovremmo adeguarci a giocare con le nostre armi e avere una buona condizione. Tutte le gare sono difficili, dobbiamo avere anche l'entusiasmo giusto, ci sarà tanto pubblico, sarà una forza. Il risultato però va conquistato sul campo".

Come sta vivendo questo inizio senza coppe?

"Con la settimana intera riesci a fare più cose, più allenamenti, situazioni che puoi correggere. In Europa i ritmi sono diversi rispetto al campionato".

Come sta vivendo questo primato?

"Da parte mia è come quando al Giro conquisti la maglia rosa, magari non pensi sia possibile vincere ma intanto hai la maglia. C'è grande soddisfazione, cerchiamo di tenerla qualche tappa. Non ci sono segreti, c'è del lavoro e una serie di partite con risultati positivi".

Cosa è cambiato in estate rispetto agli scorsi anni?

"È stata una preparazione positiva, abbiamo lavorato dal 4 luglio. Abbiamo 2-3 moduli che possiamo utilizzare, ma è roba già di due anni fa, lo abbiamo fatto già in passato".