Atalanta, Gollini: "Felice per il punto contro il Napoli. Abbiamo fatto una grande partita"

Al sito ufficiale dell'Atalanta, ha parlato il portiere Pierluigi Gollini. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una partita tosta. Il Napoli ci ha messo in difficoltà nella prima parte del primo tempo. Poi nel secondo tempo ci sono stati momenti in cui abbiamo spinto più noi e altri in cui hanno spinto loro. Abbiamo disputato una grande partita, ci abbiamo messo attributi e gambe, perchè non è facile andare sotto due volte e poi rimontare. Siamo felici per questo punto contro una squadra forte".