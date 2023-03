Atalanta, Musso: "Napoli a parte, siamo tutte vicine e siamo soddisfatti"

Juan Musso, portiere dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport

Juan Musso, portiere dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport: "Noi dobbiamo avere entusiasmo e fiducia, scendere in campo sempre con in testa un unico risultato e fare i conti solo alla fine. Giocare ogni partita come se fosse una finale. Napoli a parte, siamo vicini a tutte quelle davanti e per noi è uno stimolo molto importante. Non mi va di fare i conti di quale quota possiamo raggiungere e dire che coppa possiamo conquistare. La squadra non molla mai, nei momenti difficili l’Atalanta tira fuori sempre il massimo e mi tranquillizza sapere che siamo sempre sul pezzo. Ho un grande rapporto con i compagni, c'è fiducia".