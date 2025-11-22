Atalanta, Palladino a Dazn: "Complimenti al Napoli, ma ci sono anche demeriti nostri"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, "Bisogna analizzare bene le partite, che danno spunti. Bisogna fare i complimenti al Napoli perché ha interpretato bene la partita, è venuto bene in avanti. Noi abbiamo messo Pasalic per tirare fuori il loro centrale, ma loro sono stati bravi. E' stato demerito nostro, della squadra, perché potevamo trovare meglio Pasalic. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, mi è piaciuto lo spirito, hanno giocato come se non fosse successo niente nel primo tempo. Vuol dire che ci sono dei valori, mi porto a casa le cose su cui lavorare e le cose positive che sono tante".

Con Scamacca le cose sono migliorate. "Questa squadra ha sempre giocato 3-4-2-1 o 3-4-1-2, ce l'ha nelle corde. Ho avuto a disposizione tutta la squadra solo per due giorni, ho provato a trasmettere più concetti possibile. Nel secondo tempo con Scamacca abbiamo avuto più peso davanti, ci ha dato una mano. Ma ho grandi giocatori in attacco. Ci sono cose su cui lavorare".

Che impressione ha avuto del gruppo? "Sono dei soldati, mi hanno impressionato per dedizione, applicazione e voglia di uscire da questa situazione. Dobbiamo continuare a lavorare, ma ho avuto ottime sensazioni. Gli spunti dipendono da quello che si va a ritrovare nella partita. Bisogna rafforzare quanto di buono c'è stato e aggiustare quello che non ha funzionato".

Sarà emozionante il debutto in Champions League per lei? "Sono uno che si emoziona poco. Ovviamente fa piacere fare una competizione così importante, ma sono concentrato sulla partita di stasera, su ciò che ho da fare. Prepareremo al meglio la partita di Champions League. Abbiamo tre competizioni e ci teniamo bene a fare bene in tutte e tre".