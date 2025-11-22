Live Atalanta, Palladino in conferenza: "Tanta bravura del Napoli. Fatto un tempo a testa, ho un rammarico..."

vedi letture

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, interverrà tra poco in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli. Come di consueto, qui su Tuttonapoli.net la diretta testuale.

Sulla scelta di schierare Pasalic titolare e non un vero centravanti: "A Non l'abbiamo messo in condizioni di potersi esprimere, l'abbiamo cercato solo con palle sporche e non è quello che poteva fare. Nel secondo tempo Scamacca ci ha dato una grande mano. Mi porto a casa un gran secondo tempo, ci sono cose su cui lavorare ma anche cose positive che mi porto a casa".

Quanto pensi che l'aspetto psicologico abbia inciso rispetto a quello tattico: "Dentro alla partita ci sono grandi meriti del Napoli che è venuto in avanti con grande aggressività, il primo gol l'ha fatto con grande qualità con Hojlund e Neres. Non a caso sono primi in classifica. La squadra è partita contratta non solo per una questione di strategia ma soprattutto per bravura degli avversari. Io ho visto un gruppo che ha lavorato bene in questi due settimane, anche se ho bisogno ancora di conoscerli e capire tante cose".

Sulle uscite di Hien su Hojlund: "Secondo me ha fatto una gran partita su Hojlund, è stata una bella sfida tra i due, e poi c'è la bravura degli avversari. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà nella ripresa, credo che sia stato un tempo a testa".

Quanto è vicina l'Atalanta a quello che si aspettava? "Sul 3-0 altre squadre possono crollare, invece noi abbiamo fatto una grande reazione. La partita non è mai finita, anzi se facevamo il 3-2... Le partite non finiscono finché l'arbitro non fischia. Detto questo, bisogna lavorare tanto su tante cose, ma cresceremo".

Molti errori nella scelta finale: "Ci è mancata la stoccata finale. Siamo andati tante volte vicini a chiudere, con De Ketelaere, Lookman, Scamacca... Io devo mettere in condizioni gli attaccanti di calciare in porta e crederci di più. Poi bisogna migliorare sul lato fisico e sull'intensità, sulla forza nelle gambe".