Lang a Dazn: "Ho avuto un inizio complicato, ma ora sono felice! Su Conte..."

vedi letture

Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, ha trovato il primo gol in Serie A nel match contro l'Atalanta, al termine del quale è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono davvero felice per mio fratello David Neres, abbiamo davvero una bella amicizia e merita il premio di MVP".

Sul primo gol in Serie A. "E' solo l'inizio, il, meglio deve ancora venire. Non è stato un inizio facile per me qui, la squadra era felice per il mio gol perché tutti hanno visto quanto ho lavorato in queste settimane".

Conte è uno tosto? "Bisogna seguire le sue regole e andare avanti, ora sono contento".