Atalanta, Zalewski: "Nel 1T ci è mancata la punta, la reazione nella ripresa mi è piaciuta"

vedi letture

Nicola Zalewski, esterno dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da TuttoAtalanta.com.

Nicola, come giudichi la forza di reazione mostrata nella ripresa, anche grazie al tuo ingresso? Cosa è cambiato rispetto al primo tempo?

"Nel secondo tempo si è vista più brillantezza e più lucidità. Abbiamo cambiato modulo, abbiamo giocato con un attaccante di riferimento e credo che sia esattamente ciò che ci era mancato nei primi 45 minuti: qualcuno davanti che tenesse palla, che reggesse il contatto con i loro difensori. La reazione della squadra mi è piaciuta, c'è stato un cambio di energia evidente".

Mercoledì arriva subito l'Eintracht: una gara chiave sia per classifica che per morale. Quanto è importante resettare in fretta?

"È fondamentale. Sapevamo che oggi sarebbe stata una gara durissima, in questo stadio e contro questa squadra. Adesso dobbiamo resettare immediatamente: già da domani si pensa alla partita di mercoledì, perché è uno step decisivo per la nostra stagione. Vincere in Germania sarebbe importantissimo per ritrovare entusiasmo e continuità".

Che impatto ha avuto Palladino sul gruppo nei primi giorni? E che impressione ti ha fatto il Napoli al Maradona?

"L'atmosfera al Maradona è sempre incredibile, ti travolge. Per quanto riguarda il mister, Palladino ha avuto pochissimo tempo per lavorare con tutto il gruppo: io stesso ho fatto solo due o tre allenamenti con lui. Ma si percepisce subito freschezza, idee chiare, attenzione ai dettagli. Avremo modo di limare ciò che non è andato, correggere i particolari. Da domani si lavora già in vista di mercoledì".