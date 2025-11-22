Neres a Dazn: "Se falliremo un'altra partita si tornerà a vedere la parte negativa"

David Neres, esterno offensivo del Napoli, è stato l'MVP del match contro l'Atalanta (doppietta per lui) e a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Dobbiamo andare avanti perché il calcio è veloce, se falliamo un'altra partita si vedrà di nuovo la parte negativa. Non c'era tempo per parlare, bisognava guardare avanti e l'abbiamo fatto".