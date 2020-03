Atletico, la proposta del ds Berta: "Eliminiamo il mercato estivo e ripartiamo a gennaio"

Ognuno ha una proposta inedita. Il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, l'italiano Andrea Berta, ha parlato del prossimo mercato. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: "Per me si potrebbe eliminare la finestra estiva, che potrebbe coincidere con il finale dei campionati, e restare con le attuali rose fino a gennaio, quando riaprire il mercato sarebbe anche più logico perché a quel punto i club avrebbero più chiare le perdite e il senso degli investimenti. Prima di tutto, però, bisognerà capire come rientrare a giocare in sicurezza. Il ridimensionamento dei prezzi ci sarà per tutti".