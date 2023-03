AUDIO - Ag. Rugani: "Kim è il difensore più forte della serie A, si è adattato subito"

Osimhen vale Haaland? "Per me Haaland è un pelino più completo ed ha fatto tanti gol anche negli scorsi anni".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Andronico

Ascolta l'audio

La voce dell'agente con Niccolò Ceccarini e Davide Torchia

Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio durante la rubrica 'La voce dell'agente'.

Ogni anni Rugani è messo in discussione, ogni anno resta. Quale sarà il suo futuro?

"Quando viene chiamato in causa, fa sempre il suo dovere. Questo è sotto gli occhi di tutti. Ha sempre avuto un grande senso di appartenenza, la Juve non ci ha mai chiesto la cessione. Vedremo poi quello che succederà in casa Juventus in merito a tutte le questioni societarie, ma il suo futuro sarà ancora in bianconero".