AUDIO - Agroppi: "I giocatori del Napoli hanno ritrovato la serenità che avevano perso”

Aldo Agroppi parla così a TMW Radio, analizzando il ko subito dalla Juventus contro l’Hellas Verona: “Una Juventus brutta, l’allenatore non è sereno ed è entrato in contrasto con diversi giocatori. Quando un allenatore ha vinto tanto non dovrebbe mai tornare in quella piazza, si gioca troppo. Ha peccato di presunzione, la Juventus non ha una squadra e non sanno dove andare. Ronaldo era uno sopportato dai compagni. Adesso si è creato un ambiente che contesta e la Juve non ci è abituata. Anche Nedved viene contestato perché considerato un raccomandato”.

Sulle capoliste: “Milan? Credo che Pioli sia il miglior allenatore perché ha tenuto insieme una società disgregata. Il Napoli? Molto bene, ha una grande squadra e i giocatori hanno ritrovato la serenità che avevano perso”.