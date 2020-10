AUDIO - Avv. Pasqualin: "Juve-Napoli tutta da giocare, sentenza di primo grado può vacillare"

L'avvocato ed esperto di diritto sportivo Claudio Pasqualin è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio.

Come finirà la vicenda di Juventus-Napoli con i vari ricorsi? "Devo dire che quando giudicai a caldo avevo trovato ineccepibile la decisione, in linea coi principi dell'ordinamento sportivo. Evocai anche la teoria della pluralità degli ordinamenti, e sapendo che quelli statuali possono confliggere con quelli sportivi, ribadii l'autonomia di quest'ultimo. Regole sportive in applicazione del protocollo... Però c'è anche il diritto statuale cui ricorrerà il Napoli e non è detto che la sentenza del Giudice Sportivo venga accettata anche da un tribunale arbitrario. La sentenza di primo grado potrebbe vacillare: è una partita tutta da giocare".