AUDIO - Bellinazzo: "Nuovo format Supercoppa? Un percorso quasi obbligato"

Il giornalista Marco Bellinazzo è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' a Tmw Radio per commentare vari temi.





Che ne pensa del nuovo format della Supercoppa italiana? “ Ne avevo già scritto nel libro perché questo era un percorso quasi obbligato seguendo la scia della Liga spagnola. Loro ottengono 40 milioni con la quasi sicura presenza di Barcellona e Real Madrid. La loro era stata giocata prima della nostra e l'interesse in questa stagione era molto più per quella spagnola. Ci si scontra, poi, con i problemi di interesse sociali ed etici. Se ci sono state polemiche per quello in Qatar ci saranno anche queste ”.

Come mai per lei le banche si stanno avvicinando al calcio in generale ma anche al nostro?

“La situazione è che dopo la pandemia i fondi di investimenti e le banche hanno annusato dei problemi nel sistema calcio. È normale che, poi, ci potrebbe essere una schizzata al rialzo per quanto riguarda il mondo del calcio. Questa possibilità di arricchimento porta le banche ad avvicinarsi. In Italia anche ci sono stati degli interessamenti su cui i club stanno riflettendo. Questi, comunque, devono trovare un comune accordo sul prossimo futuro del nostro calcio. Va fatto anche perché siamo alla vigilia della vendita dei diritti TV che è uno snodo davvero fondamentale”.

È veritiera la lamentela del costo d’iscrizione della seconda squadra?

“Non è un problema la tassa d’iscrizione in sé del campionato. È la gestione e il costo di avere e tenere una seconda squadra. Va detto, però, che guardando la Juventus i giovani usciti se venduti possono tenere quei costi. È chiaro che ci vuole un investimento iniziale e, per ora, i club non si prendono questo rischio”.