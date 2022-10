AUDIO - Brambati: "La Juve rischia, se Napoli e Atalanta vincono la vetta si fa lontanissima"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

TuttoNapoli.net

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Cosa si aspetta dalla sfida Milan-Juventus? "Rischia di più la Juve, perché è indietro in classifica e dovessero vincere Atalanta e Napoli il divario sarebbe abbastanza importante. Dovrebbe fare una rincorsa miracolosa. Pioli paragona De Keteleare con Leao e Tonali? Critichiamo quello che vediamo. Lui lo vede tutti i giorni e ne sa di più, ma noi lo vediamo la domenica come gli altri due. Il Milan ha dimostrato di sapersi rialzare da momenti difficili, la Juventus non è mai stata in corsa lo scorso anno".