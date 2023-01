AUDIO - Brambati: "Prendevo il Micoren come caramelle. Anche io sono preoccupato"

"Sono spaventato, la paura la condivido con tanti altri che hanno giocato in quegli anni".

Tackle di Brambati:" Baggio ha ragione anche ai miei tempi si utilizzavano sostanze poi vietate.

Massimo Brambati, nel corso di 'Maracanà' su Tmw Radio, ha parlato delle dichiarazioni di Dino Baggio rivelando di aver preso anche lui sostanze potenzialmente pericolose nel corso della sua carriera: "Nei primi anni 2000 io mi trovavo in televisione e dissi che ero molto spaventato perché ricordo che alle Olimpiadi di Seul, oltre al Micoren, ci facevano delle flebo dove non so cosa ci fosse. Mi ricordo che c'era una certa brillantezza nel giocare in quelle situazioni. Come dissi certe cose arrivò una troupè de Le Iene sotto casa per parlarne. Io denunciai questa cosa e mi arrivò una lettera da parte della Federazione che mi minacciava che sarebbero andati per vie legali.