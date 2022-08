AUDIO - Brambati: "Raspadori è un punto di domanda. Ndombele? Non lo trovo straordinario"

"Adesso andrà a vestire una maglia pesante e quindi dovrà dimostrare quanto vale".

Ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: "Quello dei giovani è un problema annoso che ingolfa anche i settori giovanili. Como, Atalanta e Torino ai miei tempi erano le società che valorizzavano meglio, i più scarsi andavano al massimo in Serie B. Non stiamo più investendo negli scopritori di talenti, chi cresce e valorizza i giocatori giovani. Non credo che dirigenti e allenatori siano così stupidi a non far giocare gli Under 21 bravi. Adesso abbiamo Torino e Udinese strapieni di stranieri, il Genoa qualcosa ha fatto, ma ultimamente anche loro hanno guardato solo all'estero.

Il mercato del Napoli? Quando partono a fari spenti rendono meglio quando hanno la pressione addosso. Ndombele non lo trovo straordinario e Raspadori è un punto di domanda: è un giocatore che deve ancora esplodere, ha fatto solo dei buoni campionati. Adesso andrà a vestire una maglia pesante e quindi dovrà dimostrare quanto vale. Sarà il banco di prova decisivo per la carriera".