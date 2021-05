AUDIO - Bucchioni: “Commisso ha convinto Gattuso sul progetto. Su Allegri…”

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie di giornata.

A chi dedica il primo pensiero?

"A Buffon, perché ieri sera ha dato l'ultima speranza alla Juventus, parando quel rigore. Se avesse segnato in quel momento il Sassuolo sarebbe stata durissima. Quella parata ha dato un senso alla partita e forse al finale di stagione. Un regalo poetico, è quasi poesia".

Buffon meglio di Szczęsny?

"Difficile fare un rapporto ora. Uno fa il titolare perché ha l'età, se Buffon avesse 5 anni di meno, come valori, sarebbe titolare Buffon. Il polacco con è Buffon, è un portiere di alto livello ma non è lui. Il problema è che non è cresciuto, non ha quella personalità che serve".

Inter, che farà Conte?

"Poche, non mi è mai sembrato Conte un allenatore capace di poter fare tentativi, esperimenti. E' sempre stato un perfezionista, non rimane nell'incertezza. Credo che Zhang non ne possa dare ora certezze al tecnico. E così Conte non può fare il suo mestiere. Se sa che non può farlo ad alto livello, lui lascia. Lo ha fatto con la Juventus, sappiamo perché".

Esclude Conte alla Juventus?

"Sì, dovrebbero esserci troppe rivoluzioni".

Mourinho sarà competitivo a Roma? E' l'ideale?

"Sì, è un uomo società. Ha ancora certe caratteristiche e Roma gliele farà esprimere".

Gattuso alla Fiorentina?

"Lo confermo ma aspettiamo. Mai dire mai. Le parti di sicuro si sono incontrate, Commisso ha convinto Gattuso dopo un incontro telefonico. Lui aveva chiesto una squadra a sua immagine e somiglianza e il presidente ha confermato. Si sono presi a pelle, Commisso lo avrebbe voluto già lo scorso anno".

Cambieranno tanti altri tecnici in Serie A?

"Allegri sta aspettando il Real".