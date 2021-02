AUDIO - Bucchioni: "Se non si sfascia tutto il Napoli può tornare in alto"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio della giornata di Serie A.

Lazio-Cagliari, sesta vittoria consecutiva per Inzaghi, che ora è in zona Champions:

"La Lazio ha faticato più del solito, visto che il Cagliari si è chiuso molto. Ma ha voluto questa vittoria con determinazione. E poi Immobile la butta sempre dentro. La Lazio ha approfittato pienamente questo periodo senza Champions per rimettersi nel gruppo".

E' una delle più accreditate la Lazio per il quarto posto?

"E' un campionato talmente strano, dove le certezze vengono smentite nell'arco di poco tempo. Io vedo che ci sono Juventus, Milan e Inter che sono avanti e se la lotteranno per lo Scudetto. Le altre poi sono lì, una sale e una scende di volta in volta. Di sicuro la voglia di provarci col Bayern in Champions porterà via energie alla Lazio".

Napoli che può tornare in alto:

"Sì, perché l'organico c'è. O si sfascia tutto perché il presidente manda via Gattuso. Ma non credo che De Laurentiis faccia così. Magari ci penserà a fine anno. La squadra c'è, poi ora recupera Osimhen che è mancato davvero tanto, la sua assenza ha inciso molto".

E l'Atalanta?

"Pensavamo 10 giorni fa che potesse tornare in zona Scudetto e invece ha perso terreno. Ha sempre il piede sull'acceleratore ma poi paga il ko".

Come interpretare questo momento della Lazio?

"Da un anno e mezzo sta facendo un ottimo calcio. Lotito viene criticato per comportamenti sopra le righe ma fa cose buone nei momenti giusti. Come il pagare prima gli stipendi, è un qualcosa che incide sul gruppo. Lotito ha ricreato serenità per farlo esprimere al meglio".