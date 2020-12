AUDIO - De Paola: "Conte mi fa ridere, questa Inter non può nascondersi"

Ai microfoni di Tmw Radio, il giornalista Paolo De Paola ha parlato di Inter-Napoli in programma stasera: "Per Conte, l'Inter lotta per un secondo posto dignitoso. Mi fa ridere. L'Inter deve dichiarare che lotta per lo Scudetto, è il primo e unico obiettivo. Conte deve finirla di avere questo atteggiamento ondivago, anche di fronte alle sue responsabilità. Questa Inter non può nascondersi, deve lottare solo per lo Scudetto".