AUDIO - De Paola: "Garcia non deve mettere troppo mano allo spartito di Spalletti"

Editoriale con Paolo De Paola, intervistato da Vincenzo Marangio

Il direttore Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così i temi del giorno:

Come vede la sconfitta del Napoli contro la Lazio?

“È una sconfitta abbastanza pensate, che toglie dalle menti l’impressione di un Napoli sulla stessa scia dell’anno scorso. Nel secondo tempo della sfida contro la Lazio si è vista una squadra totalmente aperta, con tra l’altro Zielinski troppo avanti e Lobotka non nel suo ruolo ideale. Il centrocampo è stato il reparto centrale con Spalletti, mentre ora bisogna cambiare registro. Manca anche la velocità di Kim, che porta ora a far sorgere alcune insicurezze nella squadra. Garcia ha il compito di non mettere troppo mano allo spartito di Spalletti.

Per la Lazio invece nelle precedenti giornate il centrocampo si era dimostrato vacuo, mentre contro il Napoli è sembrato d’acciaio. La squadra è stata brava a far retrocedere con i contropiedi la difesa del Napoli”.

Sulle milanesi a punteggio pieno?

“Il Milan quest’anno ha grandi novità, che possono portare nel corso del tempo a dei alti e dei bassi. Aspettiamo risultati più avanti per dare delle conferme. L’Inter invece ha una gestione della gara tranquilla e in più c’è Thuram che sta dimostrando di essere un giocatore di livello. Vanno fatti gli applausi a Marotta, perché non bisogna dimenticare che l’Inter è in una situazione economica complicatissima. Ora però non si sta notando nulla di tutto ciò, il che è incredibile. Gli acquisti sono stati azzeccati e stanno dando fiducia ed Inzaghi”.

Per la Juventus che valore ha il successo di Empoli?

“Bisogna guardare alle positività, la sconfitta per 4-1 dell’anno scorso di Empoli poteva rappresentare uno spauracchio. La Juventus sta ritrovando delle certezze, anche se ancora tentenna nella costruzione del gioco. La squadra è comunque immediatamente dietro alle milanesi in classifica e la difesa è più solida. Il tempo potrà portare a dei miglioramenti”.