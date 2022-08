AUDIO - De Paola: "Lazio meglio del Napoli, Sarri dal secondo anno riesce meglio"

Ospite di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è stato il direttore Paolo De Paola.

Tra Lazio Fiorentina e Napoli chi vedi meglio?

"La Lazio è la squadra che vedo meglio. Sarri riesce meglio dal secondo anno in poi. È riuscito ad avere gli elementi che cercava, il centrocampo della Lazio è molto forte. Lotito lo ha accontentato, ora tocca a lui. Le romane comunque si stanno avvicinando alle milanesi".

Quando dici che le romane si sono avvicinate alle milanesi ti dimentichi della Juventus?

"La Juventus è un punto di domanda che riguarda non tanto gli acquisti, ma Allegri. La scorsa stagione è stata fallimentare e non può dire che era quello l'obiettivo. Quest'anno la società ha dato ad Allegri la squadra che voleva, ma nelle amichevoli non si è vista. C'è qualcosa che non va nella Juventus a mio avviso, anche il fatto che arretra troppo, si affida ai singoli e si perde l'insieme di squadra".