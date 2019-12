AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Altro che 4-3-3 ideale, Milik e Mertens devono giocare insieme! Segnano solo loro"

"Scivola Zielinski!", urla Carmine Martino in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli nell'azione che porta al gol-vittoria del Parma: "I giocatori del Napoli sono tutti a pezzi, chi è piegato sulle ginocchia, chi è a terra, è un colpo durissimo ad una squadra che ci provava con generosità". Affranto anche Paolo Del Genio al commento tecnico: "Mazzata tremenda! Ingiusta per il secondo tempo, ma se sei così sbilanciato col Parma rischia di prendere questo gol. Il primo non dovevi chiuderlo sotto. La stagione è questa, non bisogna rassegnarsi, ma la situazione è questa non parliamo neanche più della Champions, ma solo delle partite e di questa stagione disastrosa".

Al fischio finale è grande l'amarezza di Martino: "Una sconfitta che è una beffa, nella ripresa il Napoli ha attacco e creato molto, proprio nel tentativo generoso ha pescato questa sconfitta con Zielinski che scivola così mandando in porta il Parma. E' una stagione nata sotto una cattiva stella". Dello stesso avviso Del Genio: "E' così, la stagione è così, poi ci sono errori tecnici e tra le poche cose buone è che si segna solo con Mertens e Milik, 18 gol in due, più della metà, col 4-3-3 non possono convivere se non con Mertens esterno ma non è la stessa cosa. La storiella del 4-3-3 ideale non mi convince, poi non c'entra questa sera, ma per alcuni era così importante...".