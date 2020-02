AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Il pari era ingiusto, ma in Serie A ormai è dura anche nelle gare che domini"

"Driessss Driessss Ciro, sotto i tifosi del Napoli per gioire con tutta la squadra per una vittoria importantissima", questo l'urlo di Carmine Martino, nella radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, al gol del 4-2 che chiude la gara contro la Sampdoria. Grande gioia anche per Paolo Del Genio al commento tecnico: "Bravissimi, lottando fino alla fine, riprendendola dopo il 2-2, questo Napoli ha gamba e qualità, ha dato tutto, poi cambi decisivi, di qualità, loro hanno dato tutto ma non avevano i nostri cambi in panchina. Partita dominata, non sarebbe stato giusto pareggiarla! Il Napoli l'ha vinta due volte: ha iniziato dominando, due gol e sfiorato più volte il terzo, poi la prodezza di Quagliarella, ma il Napoli ha avuto le palle per il 3-1. Nella ripresa 15' di sofferenza, ma il Napoli non ha mollato e Gattuso ha fatto i cambi di qualità quando loro ormai erano stanchi. Prima qualità, poi temperamento e volontà dopo. La rimonta è difficile per il quarto posto, in Italia ormai è vincere anche le partite che domini, per ora è più realistico parlare di sesto posto".