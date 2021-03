AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Risucchiamo il Milan! Hysaj e Maksi ok, se la squadra fa bene..."

Nel corso della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio al fischio finale ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan: "Il Milan se è quello di stasera, al di là delle assenze, c'è tempo per tirarlo dentro. Siamo quinti con la Roma, poi c'è l'Atalanta a 52, la Juve a 55, il Milan a 56, ma nessuna è fuori. Il Napoli rientra in corsa, ha scontri diretti positivi con Atalanta, con la Roma dovrebbe esserlo visto il 4-0, col Milan è negativo, ma siamo lì e vediamo di risucchiare il Milan mentre l'Atalanta dobbiamo sperare che vada avanti in Champions e perda poi qualcosa per strada, se esce diventa un rullo. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo a Milano, ora è importante il recupero di Lozano, la crescita di condizione di Mertens ed Osimhen che comunque ha già fatto bene, bene anche il centrocampo, in difesa bene Koulibaly ma sottolineerei la prova di Hysaj e Maksimovic, si diceva non devono giocare più per il rinnovo, ma quando la squadra fa bene fanno bene anche loro".