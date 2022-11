AUDIO - Di Gennaro: "Juve-Psg? Meglio l'eliminazione che giocare l'Europa League"

TuttoNapoli.net

Juventus all'ultima in Champions. Come vede al momento la squadra? E' una delle domande poste ad Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista nel corso di 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio. Questa la sua risposta: "I giovani nelle grandi squadre non giocheranno mai, ma è così da sempre. Avviene quando sei in emergenza e non hai niente da perdere. La Juve è in una condizione particolare, vedremo a gennaio come recupereranno gli infortunati ma questa squadra da un anno e mezzo crea poco. Sarà una riflessione che dovranno fare in società. I giocatori sono importanti ma non vedo più leadership. Bonucci è sul viale del declino, fa fatica ora".

In caso di eliminazione totale dalle Coppe, che fare con Allegri?

"Meglio, giocare l'EL e il campionato è difficile per la Juve. Meglio non avere l'impegno europeo per dedicarsi alla rimonta difficile in campionato. Io credo che non andrebbe via Allegri ma si faranno valutazioni a fine anno. Oggi che allenatore devi prendere? Devi per forza arrivare in Champions, altrimenti è un problema vero".