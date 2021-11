AUDIO - Di Gennaro: “Per il Napoli sarà un problema gestire entrambe le competizioni"

Antonio Di Gennaro è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando dell'attualità calcistica.

Il suo bilancio delle italiane in Europa?

"Sufficiente, quasi positivo. Stiamo facendo un buon lavoro, la Spagna è calata, a dimostrazione che, a parte l'Inghilterra, siamo sugli stessi livelli. Per il Napoli sarà un problema gestire entrambe le competizioni, e in ciò si vedrà ancor più la mano del tecnico. Non sarà semplice per il Milan: il Liverpool, insieme a City, Chelsea e Bayern può fare un altro sport, ma nel calcio possono esserci sorprese".