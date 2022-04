AUDIO - Ex ds Spezia: "L'addio annunciato di Insigne ha creato negatività"

"Quando combatti per un obiettivo prestigioso come lo Scudetto deve andare tutto molto bene e così non è stato".

Il dirigente sportivo, ex Spezia, Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, partendo dalle difficoltà del Napoli: "Sarebbe soddisfacente anche solo la Champions, la differenza spesso la fanno i dettagli. Quando combatti per un obiettivo prestigioso come lo Scudetto deve andare tutto molto bene e così non è stato. Però il campionato è soddisfacente. Qualche situazione ha creato negatività, come l'addio di Insigne a parametro zero ufficializzato a campionato in corso, ma tutto sommato direi che la stagione è positiva".