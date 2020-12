AUDIO - Galderisi ricorda Maradona: "Come rideva su quelle scarpe slacciate..."

L'allenatore Giuseppe Galderisi si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Questo Milan va alla grandissima e sono felice per Stefano, che torna coi suoi ragazzi: quanto è bello vedere che è entrato nel cuore e nelle gambe dei suoi ragazzi, che ha trasferito la mentalità. Dopo la vittoria con la Fiorentina alcuni giocatori l'hanno chiamato col cellulare per salutarlo: chi fa questo mestiere sa quanta forza dia lavorare bene, è lì che si vincono i campionati".

Un ricordo di Maradona? "Leggo tante cose... Mi sono un po' chiuso nel silenzio: per chi l'ha vissuto e amato com'è capitato a me, è come dire qualcosa in più, e non ce n'è bisogno. Sento di polemiche in Argentina e tutto, ma io di Maradona me lo ricordo per il ragazzo che era e le mie preghiere sono andate direttamente a lui, senza social. Perché se ne doveva parlare prima, quando si poteva... Ora tutti con foto eccetera, ma per me il silenzio è la cosa migliore, chi l'ha amato ce l'ha nel cuore. Non vedo l'ora che ne nasca un altro come lui, a me faceva impazzire come rideva quando gli dicevo che, con quelle scarpe slacciate, sarebbe scivolato... Mi sono divertito tanto, me lo ricordo con quel sorriso da sveglio e col cuore grande".