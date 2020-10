AUDIO - Gianni Di Marzio: "Napoli va a mille e ha i ricambi giusti, ora può puntare allo scudetto"

A commentare le vicende in casa Juve e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio: "Il Napoli è pronto per entrare nel novero delle squadre che possono puntare allo Scudetto. Sulle fasce ha giocatori scattanti, Osimhen riesce a tenere a bada le difese e poi con Bakayoko è riuscita ad avere una diga davanti alla difesa. E' una squadra che va a mille, ha i ricambi giusti, avesse preso anche un esterno a sinistra come Emerson Palmieri avrebbe raggiunto la perfezione. Adesso può puntare allo Scudetto".