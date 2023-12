AUDIO - Sky, Marchetti: "Lobotka anticipato da Lautaro, non sarebbe mai arrivato sul pallone"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Sul momento del Napoli?

“Il Napoli resta una squadra forte, superiore a quasi tutte le squadre della Serie A, ma con un tempo di tenuta relativamente basso. Dopo un’ora spesso è venuto meno. È comunque un momento difficile, con Mazzarri che aveva cominciato bene e che però ha perso le ultime tre. C’è bisogno di trovare qualche sorriso per la sfida di stasera col Braga, anche per evitare trappole contro il Cagliari. Qualora disgraziatamente dovessero continuare a mancare i risultati bisognerebbe fare valutazioni anche sulle scelte della dirigenza, non più solo sull’allenatore”.

Su Lobotka invece credi fosse fallo di Lautaro in Napoli-Inter?

“Io credo che Massa abbia commesso un errore, ma non da matita blu. Lautaro infatti prima anticipa Lobotka, poi trattiene il giocatore, ma lo slovacco non sarebbe arrivato sul pallone. Penso che la valutazione del direttore di gara sia stata così. Ciò che a me non torna è che, in una circostanza simile in Frosinone-Torino, invece il Var sia stato utilizzato. Perché nel primo caso non si è intervenuti e nel secondo sì?”