AUDIO - Sky, Marchetti: "Mancini funziona ancora? Proverei con Spalletti"

E' intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti che ha parlato anche di Nazionale e di Roberto Mancini

Ascolta l'audio

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti che ha parlato anche di Nazionale e di Roberto Mancini: “Cambiare allenatore calmerebbe l’ambiente e la stampa, è vero che dopo aver raggiunto l’apice con la vittoria dell’Europeo si sta vivendo un effetto rimbalzo che magari con un altro allenatore non si sarebbe vissuto. Come si faceva però a dire di no a Mancini dopo quella vittoria, si parla di Ancelotti ad esempio però quanto sarebbe cambiato? Si parla della Nazionale in tanti termini, non è facile fare il commissario tecnico. Ho una grande opinione di Roberto Mancini nonostante i risultati attuali. Oggi ti direi di provare con Spalletti, ma sono condizionato dai risultati.

Bisogna cambiare quando sei convinto che certe idee non funzionano più. Bisogna chiedersi ‘le idee di Mancini funzionano ancora?’”.