AUDIO - Impallomeni: "Napoli senza identità, deve cambiare allenatore"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Garbo:" Il Milan ha quasi blindato la qualificazione champions" Bonanni:" I giocatori del Napoli sono i maggiori responsabile. Impallomeni:" Il Napoli deve cambiare il tecnico."

Stefano Impallomeni, nel suo intervento a Tmw Radio, ha commentato così diversi temi di attualità calcistica: "Il Napoli è stato azzerato, l'entrata di Mazzocchi è la fotografia di tutto. Una squadra senza identità, clamorosamente in ritardo e con venti punti in meno dell'anno scorso. Il Napoli per me deve cambiare allenatore.

Var? Non va messo in discussione, è uno strumento positivo per aiutare gli arbitri a risolvere le questioni spinose. C'è sempre l'uomo dietro e quindi mi trovo d'accordo con Allegri quando parla di decisioni soggettive, c'è un ricambio generazionale difficoltoso.

Ma non facciamo una ghigliottina indiscriminata, dobbiamo darci una calmata. Rocchi dovrebbe designare meglio, se Orsato è il migliore deve dirigere le partite migliori. Mi metto nei panni di Rocchi e non è semplice, ma se un arbitro non è all'altezza a guidare certe partite non le arbitra e basta".