AUDIO - Impallomeni: "Napoli? Serve Santa Alleanza tra le rivali per riprenderlo"

A commentare le notizie di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.

Rabiot dice che la Juve è da Scudetto. Che ne pensa?

"Il discorso è chiaro, il Napoli ha preso un bel margine ma è giusto che Rabiot manifesti questo intendimento. E' condivisibile, perché peggio di così la Juve non può fare. C'è consapevolezza del gruppo di questo recupero, fatto da un gruppo che senza i big ci ha creduto. Rabiot è l'uomo della rinascita e lancia la sfida. C'è la consapevolezza che la situazione è stata recuperata e che senza big e tanti probemi sono lì. Hanno la piena consapevolezza che la Juventus deve vincere lo Scudetto. Il ritardo è clamoroso, ma deve crederci. Il Napoli deve temerla, non sarà facile confermarsi, come non sarà facile per la Juve recuperare ma ci sono margini di miglioramento, cosa che non c'è per il Napoli".

La Juve può vincerle tutte e il Napoli può sgonfiarsi?

"Il Napoli deve gestire e guardare se stesso, poi comunque il girone di ritorno psicologicamente ti frena. Più si avvicina il traguardo e più ti viene l'ansia. Le conoscenze di una vittoria finale ce l'hanno Milan, Inter e Juventus, il Napoli è da tempo che non vince ma soprattutto questo gruppo non ce l'ha. Spalletti sa bene la questione. La Juve ne ha fatte sei di fila di vittorie, se sta bene ne può fare ancora di più. Sarà il Milan che dovrà fare filotto da gennaio, perché ci sono tanti scontri diretti per il Napoli. Le altre dovranno sperare. Servirà una santa alleanza tra le rivali per riaprire il campionato. Il Milan lo scorso anno era a -8 dall'Inter, tutto è possibile".