AUDIO - Incocciati fiducioso: "Napoli a tratti superiore al Barça, al ritorno può passare"

Ospite di TMW Radio, Beppe Incocciati ha analizzato il pareggio conquistato dal Napoli al Camp Nou: "Il Barcellona non è quello di un tempo. Il Napoli è stato all'altezza della situazione e per certi versi superiore. A differenza di qualche anno fa, possiamo sperare che la prossima settimana gli azzurri possano passare il turno. Il Napoli si è saputo coprire bene e Insigne si è saputo sacrificare. Forse Spalletti pensava di trovare qualcosa di più prepotente. In campo europeo il Napoli sta maturando a livello di gioco e di personalità. Negli ultimi anni, il Napoli ha prediletto il gioco palla a terra: ora che c'è Osimhen potrebbe sfruttare i palloni aerei ma gli esterni del Napoli non amano questo tipo di gioco".

In Serie A come lo vede?

"Può giocarsi il vertice fino alla fine. I tifosi sono determinanti e il Napoli ha tutto il necessario per vincere lo scudetto".