AUDIO - Jacobelli: "Di Lorenzo potrà prendersi la fascia della nazionale se continua così"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Quali sono le sensazioni riguardo la nuova Nazionale di Spalletti?

“In questo momento bisogna innanzitutto pensare a battere Macedonia del Nord e Ucraina. Mi è piaciuto comunque l’entusiasmo con cui Spalletti si è insediato dopo le delusioni dell’addio di Mancini. Sono convinto che farà un ottimo lavoro e Gravina è stato bravo a trovare questa soluzione dell’immediato”.

Si aspettava delle scelte differenti per le convocazioni?

“No, per queste due partite servono giocatori che abbiano esperienza internazionale; in questo senso non è un coincidenza il titolo di capitano ad Immobile e di vice capitano a Donnarumma. Il modulo sarà il 4-3-3 e per il nuovo ruolo di Buffon come capo delegazione speriamo possa essere una scelta felice. Ci sono i presupposti per fare bene, ma ricordiamoci che bisogna essere orgogliosi di vestire la maglia azzurra. Se Di Lorenzo continuerà a giocare così bene e aumenterà il numero di presenze in Nazionale si potrà prendere la fascia”.